Basti News: गृह कलह में महिला को पीटा, प्राथमिकी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:14 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:14 AM IST
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बस्ती। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कोईलपुरा गांव में गृह कलह के चलते परिवार के लोगों ने महिला की पिटाई कर दी।
दर्ज एफआईआर में दुर्गावती ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह सात बजे घरेलू विवाद को लेकर उनके जेठ, जेठानी और उनके बच्चे उन्हें गाली देने लगे। इसके बाद उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने जेठ श्याम चंद्र, जेठानी सरिता, आयुष और दिव्यांशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की है। संवाद
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दर्ज एफआईआर में दुर्गावती ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह सात बजे घरेलू विवाद को लेकर उनके जेठ, जेठानी और उनके बच्चे उन्हें गाली देने लगे। इसके बाद उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने जेठ श्याम चंद्र, जेठानी सरिता, आयुष और दिव्यांशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की है। संवाद