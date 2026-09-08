Basti News: पत्नी की हत्या में 15 माह से वांछित इनामी गिरफ्तार

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उसकी गिरफ्तारी न होने पर 28 अक्तूबर 2025 को न्यायालय से गैर जमानती वारंट लिया गया। 14 जनवरी 2026 को न्यायालय से संबंधित आदेशिका और फिर छह जून को कुर्की की कार्रवाई के लिए आदेश प्राप्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के घर की कुर्की की कार्रवाई भी की थी। 11 जून को उसके खिलाफ फरारी में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था। विज्ञापन

सोमवार सुबह पुलिस टीम ने विशेषरगंज बाजार के साड़पुर तिराहे पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजकुमार ने पुलिस को बताया कि 14 जून की रात पत्नी से बहस हो गई थी। इसी दौरान उसने लकड़ी की पटिया से पत्नी पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद डर के कारण वह भाग गया और पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी बढ़ाकर इधर-उधर छिपता रहा। उसकी गिरफ्तारी न होने पर 28 अक्तूबर 2025 को न्यायालय से गैर जमानती वारंट लिया गया। 14 जनवरी 2026 को न्यायालय से संबंधित आदेशिका और फिर छह जून को कुर्की की कार्रवाई के लिए आदेश प्राप्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के घर की कुर्की की कार्रवाई भी की थी। 11 जून को उसके खिलाफ फरारी में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था।सोमवार सुबह पुलिस टीम ने विशेषरगंज बाजार के साड़पुर तिराहे पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजकुमार ने पुलिस को बताया कि 14 जून की रात पत्नी से बहस हो गई थी। इसी दौरान उसने लकड़ी की पटिया से पत्नी पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद डर के कारण वह भाग गया और पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी बढ़ाकर इधर-उधर छिपता रहा।

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दुबौलिया। पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में करीब 15 माह से लापता 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को दुबौलिया पुलिस ने सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पत्नी से विवाद के बाद लकड़ी की पटिया से प्रहार करने की बात स्वीकार की है। दुबौलिया क्षेत्र के सुबरहा गांव निवासी राजकुमार चौहान उर्फ पाड़े (45) के खिलाफ उसकी 18 वर्षीय बेटी सोनाली की सूचना पर पत्नी की मौत के मामले में 20 जून 2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, घटना 14 जून 2025 की रात की है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आरोपी लगातार लापता था।