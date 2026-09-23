Basti News: रात में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों का कहना है कि शाम होते ही बिजली की आवाजाही शुरू हो जाती है। रात में केवल चार से पांच घंटे ही बिजली मिल पाती है। इससे भरपूर नींद भी नहीं मिल पाती। ग्रामीण बाबूलाल, शोभाराम, महेश कुमार, लवकुश, राजकुमार सोनी, राकेश गुप्ता, वीरेंद्र कुमार वर्मा, हरिश्चंद्र वर्मा ने रोस्टिंग कटौती दिन में करते हुए रात्रिकालीन सप्लाई ठीक कराने की मांग की है।उनका कहना है कि शाम सात बजे से बिजली की आंख मिचौली शुरू होने के कारण स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। एसडीओ परशुरामपुर दशरथ राम ने बताया कि शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति हो रही है। संवाद