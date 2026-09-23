Basti News: बच्चों को निपुण बनाने के लिए एआरपी को करनी होगी और मेहनत

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जिले में 2071 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने और उन्हें निपुण बनाने के लिए 71 एआरपी तैनात हैं। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम पांच एआरपी लगाए गए हैं। ये एआरपी विद्यालयों में नियमित भ्रमण कर शिक्षकों को बच्चों की सीखने की क्षमता और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए सहयोग करेंगे।कुछ दिन पहले सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निपुण भारत मिशन की प्रगति की जानकारी ली थी। समीक्षा में पिछले वर्ष शत-प्रतिशत विद्यालयों को निपुण बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं होने की स्थिति सामने आई। इस पर सीडीओ ने इस वर्ष बेहतर प्रगति के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।प्रभारी बीएसए विनोद त्रिपाठी ने सभी एआरपी को नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण करने और शिक्षकों को शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने में सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद एआरपी ने विद्यालयों में जाकर बच्चों को निपुण बनाने के लिए गतिविधियां तेज कर दी हैं।कोटइस वर्ष निपुण विद्यालय बनाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाएगा। एआरपी को नियमित रूप से विद्यालयों का भ्रमण कर शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर करने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।-विनोद त्रिपाठी, प्रभारी बीएसए