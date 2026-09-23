Basti News: डीएमआर चार्ज लगाने का व्यापारियों ने किया विरोध
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। यूपीआई लेनदेन पर डीएमआर चार्ज लगाए जाने के विरोध में बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। पांडेय बाजार से बाइक जुलूस निकालकर व्यापारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम के प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।
संगठन के आनंद राजपाल ने कहा कि व्यापारी और आम जनता पहले से ही विभिन्न प्रकार के करों का बोझ झेल रहे हैं। ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लोगों की परेशानी बढ़ाएगा। जिलाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता और महामंत्री सूर्यकुमार शुक्ल ने कहा कि यूपीआई ने लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से लोग दोबारा नकद लेनदेन की ओर बढ़ सकते हैं।
प्रदर्शन में प्रमोद गुप्ता, रंजीत श्रीवास्तव, सुनील कुमार, कृपाशंकर त्रिपाठी, आशुतोष पांडेय, अरविंद चौधरी व अन्य मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
संगठन के आनंद राजपाल ने कहा कि व्यापारी और आम जनता पहले से ही विभिन्न प्रकार के करों का बोझ झेल रहे हैं। ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लोगों की परेशानी बढ़ाएगा। जिलाध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता और महामंत्री सूर्यकुमार शुक्ल ने कहा कि यूपीआई ने लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से लोग दोबारा नकद लेनदेन की ओर बढ़ सकते हैं।
विज्ञापन
प्रदर्शन में प्रमोद गुप्ता, रंजीत श्रीवास्तव, सुनील कुमार, कृपाशंकर त्रिपाठी, आशुतोष पांडेय, अरविंद चौधरी व अन्य मौजूद रहे। संवाद