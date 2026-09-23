Basti News: लेखपालों ने बस्ता जमाकर जताया विरोध
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:57 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:57 AM IST
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भानपुर। लेखपाल संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मंगलवार को भानपुर तहसील के लेखपालों ने विरोध-प्रदर्शन किया। तहसील अध्यक्ष कमलभान पांडेय के नेतृत्व में अतिरिक्त हलका का कार्य छोड़ दिया और अभिलेखीय बस्ता जमाकर दिया।
तहसील अध्यक्ष कमलभान पांडेय ने बताया कि लेखपाल संघ शासन को अंतर्मंडलीय स्थानांतरण, 2800 ग्रेड-पे, महंगाई भत्ता वृद्धि सहित आठ सूत्रीय मांग पत्रों वाला ज्ञापन सौंपा गया था, बावजूद इसके शासन की ओर से लेखपालों के किसी भी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। इससे नाराज लेखपालों ने प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर अपने मूल तैनाती के अतिरिक्त 38 हलकों का बस्ता राजस्व निरीक्षक अधिष्ठान नंदलाल के पास जमा कर विरोध शुरू किया।
इस मौके पर भोला यादव, मोहित श्रीवास्तव, वीरेंद्र चौधरी, संतोष, ओम प्रकाश, ऋषभ श्रीवास्तव, अरुण व अन्य माैजूद रहे। संवाद
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तहसील अध्यक्ष कमलभान पांडेय ने बताया कि लेखपाल संघ शासन को अंतर्मंडलीय स्थानांतरण, 2800 ग्रेड-पे, महंगाई भत्ता वृद्धि सहित आठ सूत्रीय मांग पत्रों वाला ज्ञापन सौंपा गया था, बावजूद इसके शासन की ओर से लेखपालों के किसी भी मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। इससे नाराज लेखपालों ने प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर अपने मूल तैनाती के अतिरिक्त 38 हलकों का बस्ता राजस्व निरीक्षक अधिष्ठान नंदलाल के पास जमा कर विरोध शुरू किया।
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इस मौके पर भोला यादव, मोहित श्रीवास्तव, वीरेंद्र चौधरी, संतोष, ओम प्रकाश, ऋषभ श्रीवास्तव, अरुण व अन्य माैजूद रहे। संवाद