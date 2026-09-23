Basti News: मिशन शक्ति टीम ने बालिकाओं को किया जागरूक

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भानपुर। मिशन शक्ति 5 अभियान द्वितीय चरण के तहत सोनहा पुलिस टीम से उपनिरीक्षक देव मुनि सिंह व महिला आरक्षी मिनाक्षी वर्मा ने मंगलवार को थाना क्षेत्र के भानपुर बैडा समय माता मंदिर, भीवापार रुस्तमपुर में अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर और किसी से भी ओटीपी साझा न करने, अज्ञात लिंक न खोलने के सुझाव दिए। संवाद