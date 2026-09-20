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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Villagers staged a road blockade after the missing youth could not be found in the Saryu River.

Basti News: सरयू में लापता युवक का पता नहीं चला तो ग्रामीणों ने लगाया जाम

Sun, 20 Sep 2026 12:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:08 AM IST
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Villagers staged a road blockade after the missing youth could not be found in the Saryu River.
लापता युवक के नहीं मिलने पर बस्ती- टांडा मार्ग पर  ग्रामीणों ने लगाया जाम। स्रोत- सोशल मीडिया
कलवारी। थाना क्षेत्र के लुंबिनी-दुद्धी मार्ग स्थित टांडा पुल से बृहस्पतिवार शाम सरयू नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शनिवार तक पता नहीं चल सका। युवक की तलाश में शुक्रवार से एसडीआरएफ गोंडा की टीम सर्च अभियान चला रही है। शनिवार को भी युवक का पता नहीं चलने पर परिजन और उनके साथ पहुंचे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने बस्ती-टांडा मार्ग पर जाम लगा दिया।
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जाम की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कलवारी संतोष कुमार और वरिष्ठ उप निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम के कारण आवागमन कुछ देर तक बाधित रहा और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम शाम 4:28 बजे से 5:05 बजे तक लगा रहा। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप था कि प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी तक विपिन का पता नहीं चल सका है। उन्होंने पुल पर सुरक्षा के लिए जाली लगाने की मांग भी की।
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मामले की जानकारी होने पर एसडीएम सदर प्रमोद कुमार और सीओ कलवारी बृजेश सिंह के अलावा नगर और दुबौलिया थाने की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाया तथा युवक की तलाश में चलाए जा रहे सर्च अभियान की जानकारी दी। एसडीएम और सीओ के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया।
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बृहस्पतिवार से लापता है युवक
सेमरा मुस्तहकम निवासी 18 वर्षीय विपिन यादव ने बृहस्पतिवार शाम लुंबिनी-दुद्धी मार्ग स्थित टांडा पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तलाश शुरू कराई। शुक्रवार को एसडीआरएफ गोंडा की टीम भी मौके पर पहुंची और तभी से नदी में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार तक युवक का कोई पता नहीं चल सका था।
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