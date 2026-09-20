Basti News: सरयू में लापता युवक का पता नहीं चला तो ग्रामीणों ने लगाया जाम

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जाम की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कलवारी संतोष कुमार और वरिष्ठ उप निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम के कारण आवागमन कुछ देर तक बाधित रहा और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम शाम 4:28 बजे से 5:05 बजे तक लगा रहा। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप था कि प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी तक विपिन का पता नहीं चल सका है। उन्होंने पुल पर सुरक्षा के लिए जाली लगाने की मांग भी की।मामले की जानकारी होने पर एसडीएम सदर प्रमोद कुमार और सीओ कलवारी बृजेश सिंह के अलावा नगर और दुबौलिया थाने की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाया तथा युवक की तलाश में चलाए जा रहे सर्च अभियान की जानकारी दी। एसडीएम और सीओ के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया।बृहस्पतिवार से लापता है युवकसेमरा मुस्तहकम निवासी 18 वर्षीय विपिन यादव ने बृहस्पतिवार शाम लुंबिनी-दुद्धी मार्ग स्थित टांडा पुल से सरयू नदी में छलांग लगा दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तलाश शुरू कराई। शुक्रवार को एसडीआरएफ गोंडा की टीम भी मौके पर पहुंची और तभी से नदी में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार तक युवक का कोई पता नहीं चल सका था।