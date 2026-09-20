Basti News: चयनित एक्स-रे टेक्निशियन व फार्मासिस्ट को मिला नियुक्ति पत्र
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:30 AM IST
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बस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को एक्स-रे टेक्नीशियन व फार्मासिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। डीएम कृतिका ज्योत्स्ना ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। इन एक्स-रे टेक्निशियन व फार्मासिस्ट की अलग-अलग जनपद में तैनाती हुई है।
जिले के 11 अभ्यर्थियों का एक-रे टेक्नीशियन के पद पर चयन हुआ है। वही आयुर्वेदिक विभाग में जिले के कुछ अभ्यर्थी फार्मासिस्ट के पद पर चयनित हुए हैं। कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र पाकर इनके चेहरे खुशी से खिल गए। इसके पूर्व लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र का वितरण किया, जिसका सीधा प्रसारण सभागार में हुआ। लोगो ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना।
इस दौरान सीडीओ सार्थक अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, सीएमओ डॉ. राजीव निगम, डिप्टी सीएमओ डॉ. एसबी सिंह, अभिषेक पाल मौजूद रहे।
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जिले के 11 अभ्यर्थियों का एक-रे टेक्नीशियन के पद पर चयन हुआ है। वही आयुर्वेदिक विभाग में जिले के कुछ अभ्यर्थी फार्मासिस्ट के पद पर चयनित हुए हैं। कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र पाकर इनके चेहरे खुशी से खिल गए। इसके पूर्व लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र का वितरण किया, जिसका सीधा प्रसारण सभागार में हुआ। लोगो ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना।
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इस दौरान सीडीओ सार्थक अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, सीएमओ डॉ. राजीव निगम, डिप्टी सीएमओ डॉ. एसबी सिंह, अभिषेक पाल मौजूद रहे।