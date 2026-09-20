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Basti News: शिविर में 42 दिव्यांगजनों को मिले प्रमाणपत्र

Sun, 20 Sep 2026 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:30 AM IST
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42 differently-abled individuals received certificates at the camp.
बनकटी। आदर्श नगर पंचायत बनकटी कार्यालय परिसर में शनिवार को समाज कल्याण, दिव्यांग सशक्तीकरण, महिला एवं बाल विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जनकल्याणकारी शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी के प्रतिनिधि इंजीनियर अरविंद पाल, मंडल अध्यक्ष अंकित पांडेय, विवेकानंद शुक्ला और भागवत प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।
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शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच के बाद 42 दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरित किए गए। वहीं 24 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित किया गया। इस दौरान मो. हाफिज, वीरेंद्र गुप्ता, अतुल पाल, वसीम, दिनेश चौधरी, आशीष श्रीवास्तव, परवेज दुबे, विशाल, अजय अग्रहरी, बंटी, बृजेश यादव, भागवत यादव और राजेंद्र यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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