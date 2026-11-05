Basti News: 267 टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन अभियान

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बस्ती। जिले में 267 टीकाकरण सत्र पर बुधवार को टीकाकरण का आयोजन हुआ। सत्र में 1975 बच्चे, गर्भवती और किशोरियों को टीकाकरण लगाया गया। डीआईओ डॉ. एके चौधरी ने बताया कि शून्य से पांच साल तक के बच्चों को बुधवार व शनिवार को सत्र आयोजित कर टीकाकरण किया जा रहा है। महिला अस्पताल में टीकाकरण हुआ। एएनएम ऊषा वर्मा, शशि, अनुराधा ने टीकाकरण किया। संवाद