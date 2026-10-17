फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Three teachers honored at Lucknow's educational seminar

Basti News: लखनऊ की शैक्षिक संगोष्ठी में तीन शिक्षक सम्मानित

Sat, 17 Oct 2026 02:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Three teachers honored at Lucknow's educational seminar
बस्ती। राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की निपुण भारत मिशन, वंदे मातरम आधारित राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन लखनऊ के एक होटल में किया गया। इसका शुभारंभ उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया। शैक्षिक संगोष्ठी में जिले के परिषदीय विद्यालयों के तीन शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

समारोह में प्रदेश भर से आए राज्य एवं राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के शैक्षिक योगदान को सराहा गया। उपमुख्यमंत्री ने शिक्षकों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है।
विज्ञापन

जिले सम्मानित होने वालों में सदर ब्लॉक के पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय परसा जागीर के राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त प्रधानाध्यापक डॉ. शिव प्रसाद, बहादुरपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अगई भगाड़ के शिक्षक राजीव उपाध्याय और परशुरामपुर ब्लॉक के यूपीएस जटोलिया विद्यालय के शिक्षक अजय कुमार पांडे को सम्मानित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी, राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता, किशोर न्यायिक बोर्ड सदस्य प्रमिला गुप्ता ने सभी को सम्मानित किया। शिक्षकों को सम्मान मिलने पर बीएसए अनूप कुमार, बीईओ विनोद कुमार त्रिपाठी, एमडीएम समन्वयक अमित मिश्रा, डीसी निर्माण राजेश कुमार प्रजापति आदि ने बधाई दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed