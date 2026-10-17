Basti News: सीएम के दौरे की तैयारियों का मंडलायुक्त और डीआईजी ने लिया जायजा

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पुलिस सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के आवास पर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम समय से पूरे करने को कहा। साथ ही आने-जाने वाले रास्तों का भी जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद

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बस्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव और डीआईजी संजीव त्यागी ने नगर थाना क्षेत्र के तेलियाजोत गांव पहुंचकर हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।