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Basti News: 22 दंपतियों को महिला थानाें में किया सम्मानित

Sat, 17 Oct 2026 03:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:16 AM IST
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22 couples were honored in women's police stations.
महिला पुलिस की तरफ से सुलह समझौते के आधार पर साथ रह रहे दंपती को किया गया सम्मानित। स्रोत- पुलि
बस्ती। पारिवारिक विवादों में सुलह-समझौते के बाद खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे 22 दंपतियों को शुक्रवार को महिला थाना परिसर में सम्मानित किया गया। मिशन शक्ति 6.0 के तहत आयोजित कार्यक्रम में दंपतियों से बातचीत कर उनके वैवाहिक जीवन की स्थिति जानी गई। एसपी के निर्देशन में परिवार परामर्श केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन दंपतियों को बुलाया गया, जिनके बीच पहले पारिवारिक विवाद थे और काउंसिलिंग के माध्यम से समझौता कराया गया था। महिला थाना की प्रभारी निरीक्षक ने सभी दंपतियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनका हाल जाना। इस दौरान दंपतियों ने बताया कि समझौते के बाद उनके वैवाहिक जीवन में शांति है और अब उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है। संवाद
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