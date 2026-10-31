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Basti News: विवाहिता की मौत के मामले में तीन गिरफ्तार

Sat, 31 Oct 2026 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:14 AM IST
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Three arrested in connection with the death of a married woman
कपतानगंज में मृतका के मौत के मामले में सास, ससुर पति गिरफ्तार
कप्तानगंज। क्षेत्र के गौरा गांव में दो दिन पहले जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने शुक्रवार की पति, सास-ससुर को गिरफ्तार कर लिया।
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बताया गया कि गांव निवासी गुलिस्ता खातून और पति मोहम्मद रफीक के बीच किसी बात को लेकर मंगलवार को विवाद हो गया था। इससे नाराज होकर गुलिस्तां (25) ने मंगलवार को सुबह 10:30 बजे जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। गुलिस्तां के पिता मो. नजीर ने पति रफीक, ससुर नवीजान, सास सैदुन्नीसा, मौसी सायहवा खातून के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में एक महिला आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद
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