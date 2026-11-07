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Basti News: महिला शक्ति को मजबूत कर सरकार बनाने का लक्ष्य

Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:30 AM IST
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The goal is to form a government by strengthening women's power.
बस्ती। भाजपा महिला जिलाध्यक्ष एवं रौतापार वार्ड की सभासद मंजू श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बैठक की। कहा कि महिला शक्ति को मजबूत बनाकर सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। महिलाओं को संगठन से जोड़कर महिला शक्ति को मजबूत किया जाएगा। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनाने में पूरी निष्ठा से योगदान देंगी। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया। त्योहारों पर वह वार्ड में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण भी कर रही हैं। संवाद
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