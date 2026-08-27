Basti News: किशोर ने वीडियो भेजकर मांगी मदद

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वीडियो में उसने कहा कि उसके परिवार की स्थिति दयनीय है। न रहने को छत है, न खाने को अनाज। परिवार कई दिन से खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से भी आवास और आर्थिक सहायता की मांग की है। संवाद

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नगर बाजार। क्षेत्र के रामगढ़ के मजरा कतार जंगल गांव निवासी 15 वर्षीय किशोर ने एक समाजसेवी को वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। बताया गया कि 15 दिन पूर्व हुई तेज बारिश में किशोर का मकान गिर गया था। मलबे के नीचे दबकर वह घायल हो गया था।