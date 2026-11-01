Basti News: सामान लेकर घर जा रही किशोरी का डंडे से सिर फोड़ा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:45 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:45 AM IST
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बस्ती। रुधौली थाना क्षेत्र के धंसा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर किशोरी की डंडे से पिटाई करने का आरोप है। किशोरी की मां खुशबू की तहरीर पर पुलिस ने परमात्मा, संतराम और गीता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
आरोप है कि 29 अक्तूबर की दोपहर करीब 2:30 बजे उनकी बेटी खुशी धंसा चौराहे से किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। प्राथमिक विद्यालय के पास परमात्मा ने पुरानी रंजिश को लेकर डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। उसे लात-मुक्कों से भी पीटा गया। शोर सुनकर पहुंचे लोगों के बीच आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कर रही है।
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आरोप है कि 29 अक्तूबर की दोपहर करीब 2:30 बजे उनकी बेटी खुशी धंसा चौराहे से किराने का सामान लेकर घर जा रही थी। प्राथमिक विद्यालय के पास परमात्मा ने पुरानी रंजिश को लेकर डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। उसे लात-मुक्कों से भी पीटा गया। शोर सुनकर पहुंचे लोगों के बीच आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच कर रही है।
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