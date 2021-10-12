Basti News: 17 हजार की ठगी करने पर प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:18 AM IST
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बस्ती। एक व्यक्ति के साथ 17 हजार की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। नगर थाने के इटैली निवासी विशाल ने दर्ज एफआईआर में बताया कि 15 जुलाई को उनके मोबाइल पर एक फोन आया। फोन धारक ने स्वयं को आईआरसीटीसी से बताया। इसके बाद उनके खाता से बिना सहमति व बिना किसी ओटीपी के 17,999 की धनराशि निकल गई। बाद में पता चला कि यह पैसा झारखंड के मर्गोमुंड के रामपुर निवासी मोहम्मद रफीक अंसारी के खाते में गया है। संवाद
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