Basti News: डेबिट कार्ड बदलकर 23 हजार रुपये निकाले
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:13 AM IST
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मुंडेरवा। रुधौली थाना क्षेत्र के छपिया शिवबरन निवासी इंद्रवती से जालसाजों ने डेबिट कार्ड बदलकर 23 हजार रुपये की ठगी कर ली। उन्होंने बताया कि वह नगर पंचायत के जगदीशपुर में अपने मायके आई थीं। रविवार को अपनी बहन मीनाक्षी को डेबिट कार्ड लेकर पैसा निकालने के लिए भेजीं। बहन घर के समीप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से दो हजार रुपये निकाली। उसी समय दो लोग पहुंचे और अपने जाल में उलझाकर डेबिट कार्ड बदल लिए। शाम छह बजे उनके खाते से 23 हजार रुपये निकलने का मैसेज आने पर उन्हें ठगी का अंदेशा हुआ। थानाध्यक्ष विश्व मोहन राय ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। संवाद
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