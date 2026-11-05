Basti News: लंबित मांगों को लेकर शिक्षकों ने तीसरे दिन भी जताया विरोध

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प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ शिक्षक डॉ. त्रिलोकी नाथ, प्रो. राजेश सिंह, प्रो. गोपाल जी कुशवाहा, डॉ. धर्मेंद्र सिंह और प्रो. प्रदीप कुमार ने कहा कि शिक्षक उच्च शिक्षा व्यवस्था की मूल आधारशिला हैं। उनकी सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के बिना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है। यह आंदोलन केवल शिक्षकों की व्यक्तिगत मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा के समग्र हित से जुड़ा है।विरोध प्रदर्शन में प्रो. सुष्मिता श्रीवास्तव, डॉ. विशाल प्रकाश, डॉ. अमित कुमार, डॉ. सपना रानी, डॉ. विजय सिंह, डॉ. प्रमोद रावत, डॉ. संजय गौतम, डॉ. सूर्यप्रताप वर्मा, डॉ. प्रियेश चौरसिया, अक्षय कुमार, डॉ. प्रियंका राजपूत, हरिओम पटेल, संदीप कन्नौजिया, डॉ. संजय सिंह और डॉ. आयुषी मिश्रा समेत महाविद्यालय के अनेक शिक्षक शामिल रहे। शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि महासंघ के निर्देश पर आंदोलन के प्रथम चरण में शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करते हुए सांकेतिक विरोध जारी रखेंगे। बृहस्पतिवार को जिले भर के शिक्षक एकत्रित होकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। एपीएन पीजी कॉलेज और गौर के कृषक पीजी कॉलेज में शिक्षक विरोध प्रदर्शन किए।