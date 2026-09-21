Basti News: सोने का दाना दिखाकर साढ़े तीन लाख ठगे

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बस्ती। गौर थाना क्षेत्र के बभनान कस्बे में एक व्यक्ति को जालसाजों ने सोने का दाना दिखाकर साढ़े तीन लाख रुपये ठग लिए। थाना क्षेत्र के बभनान वार्ड नंबर 13 महागौरी नगर निवासी सुरेश गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कस्बे का ही रहने वाला एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें सोने का दाना दिखाया। 500 रुपये प्रति पीस देने की बात कहकर सौंदा किया और 3.5 लाख रुपये धोखे से ले लिया, बाद में दाना नहीं दिया। रुपये वापस मांगने पर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने गंगेश कन्नौजिया निवासी वार्ड नंबर-8 आदि शक्ति नगर बभनान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद