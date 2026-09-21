Basti News: गन्ना किसानों को समय से पर्ची और भुगतान की मांग

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गोंडा। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर वाल्टरगंज चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने किसानों को समय से गन्ने की पर्ची उपलब्ध कराने और गन्ने का मूल्य समय से भुगतान कराने की मांग की। बताया कि पर्ची मिलने में देरी और भुगतान लंबित रहने से किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संवाद