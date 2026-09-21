Basti News: प्रताड़ना के आरोप में पति पर एफआईआर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:22 AM IST
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बस्ती। हर्रैया पुलिस ने महिला के प्रताड़ना के आरोप में पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के अटवा पूरे अवधी गांव की रहने वाली आरजू शर्मा ने तहरीर देकर बताया कि उसके पति उसे घर से निकालने के लिए बीच-सड़क पर घसीट कर मारे-पीटे और जान से मारने की धमकी दी। पेट में मारकर तीन महीने के गर्भस्थ शिशु को चोट भी पहुंचाया। पुलिस ने पति रमजान अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद
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