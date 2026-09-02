Basti News: जेल जाने के 14 दिन बाद किया निलंबित, नौ माह बाद मांगा अनुमोदन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:29 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:29 PM IST
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बस्ती। जेल जाने के 14 दिन बाद एक अनुचर को प्रधानाचार्य ने गुपचुप तरीके से निलंबित कर दिया। नौ माह बाद इसका अनुमोदन जब डीआईओएस से मांगा तो मामला सामने आया। अब डीआईओएस ने प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण मांगा है।
पत्र में कहा है कि मो. सलीम खैर इंडस्ट्रियल इंटर काॅलेज में अनुचर के पद पर थे। अक्तूबर 2025 में यह जेल में निरुद्ध हुए थे। 14 दिन बाद प्रधानाचार्य ने निलंबित कर दिया था। 22 जुलाई में इसके लिए अनुमोदन मांगा गया। निलंबित करने के तथ्यों को भी छिपाया गया। 29 जुलाई 2026 को पत्र देकर बताया गया कि अनुचर के सजायाफ्ता होने के चलते सेवा समाप्त कर दी गई है, लेकिन सेवा समाप्ति की तिथि नहीं दर्शाई गई है।
कार्रवाई से संबंधित पत्रावली भी डीआईओएस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसे संज्ञान लेकर डीआईओएस ने छह बिंदुओं पर स्पष्टीकरण तलब किया है। समय पर जवाब न देने पर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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पत्र में कहा है कि मो. सलीम खैर इंडस्ट्रियल इंटर काॅलेज में अनुचर के पद पर थे। अक्तूबर 2025 में यह जेल में निरुद्ध हुए थे। 14 दिन बाद प्रधानाचार्य ने निलंबित कर दिया था। 22 जुलाई में इसके लिए अनुमोदन मांगा गया। निलंबित करने के तथ्यों को भी छिपाया गया। 29 जुलाई 2026 को पत्र देकर बताया गया कि अनुचर के सजायाफ्ता होने के चलते सेवा समाप्त कर दी गई है, लेकिन सेवा समाप्ति की तिथि नहीं दर्शाई गई है।
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कार्रवाई से संबंधित पत्रावली भी डीआईओएस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसे संज्ञान लेकर डीआईओएस ने छह बिंदुओं पर स्पष्टीकरण तलब किया है। समय पर जवाब न देने पर अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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