फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   On Hal-Shashti, women observed a fast and prayed for the long lives of their sons.

Basti News: हलषष्ठी पर महिलाओं ने रखा व्रत बेटों की लंबी आयु की कामना की

Thu, 03 Sep 2026 12:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:53 AM IST
विज्ञापन
On Hal-Shashti, women observed a fast and prayed for the long lives of their sons.
नगर बाजार। नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को हलषष्ठी का पर्व श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने पुत्रों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना को लेकर व्रत रखा।
विज्ञापन

व्रती महिलाओं ने सुबह स्नान आदि के बाद घर के आंगन में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार हलषष्ठी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम से जुड़ा माना जाता है। बलराम को हलधारी भी कहा जाता है। इसलिए इस पर्व में हल और कृषि से जुड़ी परंपराओं का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माताओं के श्रद्धा से व्रत रखने और पूजा करने से पुत्रों को दीर्घायु, आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
विज्ञापन

मान्यताओं के अनुसार व्रती महिलाएं हल से जोती गई भूमि में पैदा होने वाले अनाज और सब्जियों का सेवन नहीं करती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed