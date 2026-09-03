Basti News: 1017 संदिग्ध डीएल मामले में चार पर एफआईआर

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परिवहन आयुक्त के निर्देश पर गठित जांच समिति ने डाटा और अभिलेखों की जांच की तो 1017 लाइसेंसों का बैकलॉग प्रथमदृष्टया कूटरचित प्रतीत हुआ। जांच में इन लाइसेंसों की स्क्रूटनी सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारियों की ओर से बिना समुचित अभिलेखीय परीक्षण के किए जाने की बात सामने आई।जांच रिपोर्ट के आधार पर वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला बाजपेयी ने सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारी पंकज यादव, प्रवीण यादव, अभय पांडेय और सुफियान अहमद के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।निलंबित हो चुके हैं सभी 1017 लाइसेंस : वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला बाजपेयी ने बताया कि जांच के बाद सभी 1017 संदिग्ध ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। इनके निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।परिवहन विभाग ने जांच रिपोर्ट में सेवा प्रदाता कंपनी के संबंधित कर्मचारियों की भूमिका को प्रथमदृष्टया गंभीर मानते हुए उनके खिलाफ संगठित तरीके से और दुरभिसंधि के तहत कृत्य किए जाने की बात कही है।