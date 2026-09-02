Basti News: 630 केवीए का ट्रांसफार्मर जला, 200 घरों में छाया अंधेरा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:37 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:37 PM IST
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बभनान। कस्बे के करनपुर में लगा 630 केवीए का ट्रांसफॉर्मर सोमवार को अचानक धू-धूकर जलने लगा। देखते ही देखते उसके आसपास की केबल भी जलकर राख हो गईं। बिजली कर्मियों की घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। 24 घंटे बीत जाने के बाद ट्रांसफॉर्मर न बदलने से 200 से ज्यादा घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है।
नगर पंचायत बभनान के बिजली उपकेंद्र के टाउन फीडर से आपूर्ति के लिए करनपुर में 630 केवीए ट्रांसफॉर्मर लगाया गया था। इससे करनपुर गांव, स्टेशन चौराहा, हर्रैया चौराहे तक बिजली आपूर्ति की जाती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली न होने से जैसे-तैसे जरनेटर से काम चलाया जा रहा है। अवर अभियंता सुनील सिंह ने बताया कि दूसरा ट्रांसफॉर्मर लाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही आपूर्ति बहाल की जाएगी। संवाद
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नगर पंचायत बभनान के बिजली उपकेंद्र के टाउन फीडर से आपूर्ति के लिए करनपुर में 630 केवीए ट्रांसफॉर्मर लगाया गया था। इससे करनपुर गांव, स्टेशन चौराहा, हर्रैया चौराहे तक बिजली आपूर्ति की जाती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली न होने से जैसे-तैसे जरनेटर से काम चलाया जा रहा है। अवर अभियंता सुनील सिंह ने बताया कि दूसरा ट्रांसफॉर्मर लाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही आपूर्ति बहाल की जाएगी। संवाद
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