Basti News: जीजीआईसी की प्रभारी प्रधानाचार्य के बयान दर्ज

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सिद्धार्थनगर के उड़वलिया इटवा निवासी रामकुमार चौधरी ने लोकायुक्त में परिवाद दाखिल कर एमडीएम, दूध खरीद, भवन निर्माण में मलबा संबंधी, फर्नीचर, समर कैंप किट व यात्रा व्यय सहित 16 बिंदुओं पर शिकायत की थी। मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति, डीआईओएस संजय कुमार व सदर एसडीएम प्रमोद कुमार को जांच मिली है।विद्यालय में भी कुछ दिन पहले टीम ने जाकर अभिलेख खंगाले थे। शिक्षकों के बयान दर्ज किए गए थे, टीम कुछ अभिलेख लेकर गई थी। हालांकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। डीआईओएस संजय सिंह ने बताया कि एक-एक बिंदु पर जांच की जा रही है। जल्द ही जांच रिपोर्ट लोकायुक्त को भेज दी जाएगी। संवाद