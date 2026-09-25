Basti News: सांसद निधि से बने तीन इनडोर स्टेडियम में मिलीं खामियां

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रुधौली के नगर पंचायत भानपुर के बनटिकरा, महादेवा के नगर पंचायत गायघाट के बनहरा और हर्रैया के करमडाड़ में इनडोर स्टेडियम बनाए गए हैं। कार्यदायी संस्था सिडको ने अगस्त में निर्माण पूरा होने की जानकारी परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को दी थी। इसके बाद अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अवर अभियंता और सहायक अभियंता की तीन सदस्यीय टीम ने स्थलीय जांच की।बनटिकरा स्टेडियम में निर्माण पूरा मिला, लेकिन खेल उपकरण और बिजली कनेक्शन नहीं था। सामने जलभराव मिला। भूतल और प्रथम तल पर पंखे व लाइट की संख्या में भी अंतर पाया गया। टाइल्स की सतह असमतल थी। बाथरूम की टाइल्स पर पेंट के निशान मिले और सफाई नहीं की गई थी। बैडमिंटन कोर्ट की दीवार पर दरार मिली। शेड और दीवार के बीच गैप होने से कोर्ट में पक्षी घूमते मिले। जांच रिपोर्ट में महादेवा और हर्रैया के स्टेडियम में भी इसी तरह की कमियां मिलने का उल्लेख है।