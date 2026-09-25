Basti News: सांसद निधि से बने तीन इनडोर स्टेडियम में मिलीं खामियां
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:23 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:23 AM IST
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बस्ती। सांसद निधि विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुधौली, महादेवा और हर्रैया विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए तीन इनडोर स्टेडियम की जांच में तमाम खामियां सामने आई हैं। तीनों स्टेडियम में बिजली कनेक्शन नहीं मिला। जिम, चेस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस से संबंधित उपकरण भी स्थापित नहीं पाए गए। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है।
रुधौली के नगर पंचायत भानपुर के बनटिकरा, महादेवा के नगर पंचायत गायघाट के बनहरा और हर्रैया के करमडाड़ में इनडोर स्टेडियम बनाए गए हैं। कार्यदायी संस्था सिडको ने अगस्त में निर्माण पूरा होने की जानकारी परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को दी थी। इसके बाद अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अवर अभियंता और सहायक अभियंता की तीन सदस्यीय टीम ने स्थलीय जांच की।
बनटिकरा स्टेडियम में निर्माण पूरा मिला, लेकिन खेल उपकरण और बिजली कनेक्शन नहीं था। सामने जलभराव मिला। भूतल और प्रथम तल पर पंखे व लाइट की संख्या में भी अंतर पाया गया। टाइल्स की सतह असमतल थी। बाथरूम की टाइल्स पर पेंट के निशान मिले और सफाई नहीं की गई थी। बैडमिंटन कोर्ट की दीवार पर दरार मिली। शेड और दीवार के बीच गैप होने से कोर्ट में पक्षी घूमते मिले। जांच रिपोर्ट में महादेवा और हर्रैया के स्टेडियम में भी इसी तरह की कमियां मिलने का उल्लेख है।
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रुधौली के नगर पंचायत भानपुर के बनटिकरा, महादेवा के नगर पंचायत गायघाट के बनहरा और हर्रैया के करमडाड़ में इनडोर स्टेडियम बनाए गए हैं। कार्यदायी संस्था सिडको ने अगस्त में निर्माण पूरा होने की जानकारी परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को दी थी। इसके बाद अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अवर अभियंता और सहायक अभियंता की तीन सदस्यीय टीम ने स्थलीय जांच की।
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बनटिकरा स्टेडियम में निर्माण पूरा मिला, लेकिन खेल उपकरण और बिजली कनेक्शन नहीं था। सामने जलभराव मिला। भूतल और प्रथम तल पर पंखे व लाइट की संख्या में भी अंतर पाया गया। टाइल्स की सतह असमतल थी। बाथरूम की टाइल्स पर पेंट के निशान मिले और सफाई नहीं की गई थी। बैडमिंटन कोर्ट की दीवार पर दरार मिली। शेड और दीवार के बीच गैप होने से कोर्ट में पक्षी घूमते मिले। जांच रिपोर्ट में महादेवा और हर्रैया के स्टेडियम में भी इसी तरह की कमियां मिलने का उल्लेख है।
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