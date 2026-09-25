Basti News: विद्यालयों में बच्चों को दी जाएगी पॉक्सो अधिनियम की जानकारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:22 AM IST
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बस्ती। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और जनपद न्यायाधीश बस्ती के मार्गदर्शन में जिले के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 के संबंध में सरल और सही जानकारी दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को कानून के प्रति जागरूक करना है, ताकि अज्ञानता के कारण वे गंभीर अपराध का हिस्सा न बनें और न ही उसका शिकार हों।
अभियान को सफल बनाने के लिए बृहस्पतिवार को जनपद न्यायाधीश शमसुल हक की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में बैठक हुई। इसमें विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/नोडल अधिकारी अनिल कुमार, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शुभम द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी ज्ञान चंद्र गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह, एडीओ (आईसीडीएस) राजेश कुमार, सीओ कलवारी बृजेश सिंह, सदस्य बाल कल्याण समिति अजय कुमार श्रीवास्तव और बाल कल्याण अधिकारी बीना सिंह मौजूद रहे। संवाद
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अभियान को सफल बनाने के लिए बृहस्पतिवार को जनपद न्यायाधीश शमसुल हक की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में बैठक हुई। इसमें विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/नोडल अधिकारी अनिल कुमार, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शुभम द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी ज्ञान चंद्र गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह, एडीओ (आईसीडीएस) राजेश कुमार, सीओ कलवारी बृजेश सिंह, सदस्य बाल कल्याण समिति अजय कुमार श्रीवास्तव और बाल कल्याण अधिकारी बीना सिंह मौजूद रहे। संवाद
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