Basti News: देरी से चल रही स्पेशल ट्रेनें, यात्री रहे परेशान

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रेलवे की समय सारणी के अनुसार गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस के बस्ती पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 4:35 बजे है। बृहस्पतिवार को यह ट्रेन 10 घंटे 44 मिनट देरी से दोपहर 3:20 बजे पहुंची। वहीं, सहरसा एक्सप्रेस का निर्धारित समय सुबह 5:45 बजे है, लेकिन यह करीब सात घंटे देरी से दोपहर 12:40 बजे स्टेशन पहुंची। दोनों ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को कई घंटे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। ट्रेनों के विलंब से चलने के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।इसके अलावा गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस करीब ढाई घंटे, दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल दो घंटे, बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल तीन घंटे और नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल 4 घंटे 45 मिनट देरी से संचालित हुई।पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि रेल मरम्मत कार्य के लिए ब्लॉक और कॉशन के कारण कभी-कभी ट्रेनों के संचालन में देरी होती है। ट्रेनों को निर्धारित समय पर चलाने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।