Basti News: कबाड़ की दुकान पर चाकूबाजी, पिता-पुत्र गंभीर

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कप्तानगंज निवासी भगवान प्रसाद गुप्ता कबाड़ का कारोबार करते हैं। बृहस्पतिवार सुबह करीब 11 बजे वह दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान कस्बे का एक व्यक्ति कबाड़ लेकर पहुंचा। कबाड़ में ईंट-पत्थर भी रखे थे। भगवान प्रसाद ने ईंट-पत्थर अलग कर कबाड़ तौलने को कहा तो वह नाराज हो गया।आरोप है कि युवक ने फोन कर अपने कुछ साथियों को बुला लिया। इसके बाद उसने चाकू से भगवान प्रसाद पर हमला कर दिया। पिता को बचाने पहुंचे उनके बेटे अभिषेक गुप्ता पर भी चाकू से वार किया गया। दोनों के घायल होने पर मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। भगवान प्रसाद ने पुलिस को तहरीर दी है।थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर शरीफ मोहम्मद निवासी कप्तानगंज कस्बा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।