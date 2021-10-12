Basti News: नौकरी के नाम पर दो लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र थमाया, तीन पर प्राथमिकी

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नगर थाना क्षेत्र के कुरहापट्टी पृथ्वी गांव निवासी सुनीता देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुछ समय पहले आजमगढ़ जिले के दो लोगों समेत तीन व्यक्ति उनके संपर्क में आए थे। आरोपियों ने अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये की मांग की। नौकरी की उम्मीद में सुनीता ने उन्हें रकम दे दी।रुपये लेने के बाद आरोपियों ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया। इसके बाद एक नियुक्ति पत्र भी दिया गया। बाद में जांच कराने पर नियुक्ति पत्र फर्जी निकला। ठगी का पता चलने पर सुनीता ने आरोपियों से रुपये वापस मांगे। आरोप है कि इस पर आरोपी भड़क गए और गाली-गलौज करते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे।थाना प्रभारी नगर राम प्रसाद यादव ने बताया कि सुनीता देवी की तहरीर के आधार पर खुशहाल, अभिषेक निवासी देवारा कारखिया, थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ और सुदामा बाला यादव, पता अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।