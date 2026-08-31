जिंदगी-मौत से जूझ रहा: सोते समय सांप ने दो सगे भाइयों को डसा, 18 साल के सचिन की मौत; 21 साल का अमरजीत गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Published by: Rohit Singh Updated Mon, 31 Aug 2026 11:23 AM IST
सार
दुबौलिया थाना क्षेत्र के सिसौनी गांव में रविवार रात करीब साढ़े 12 बजे सोते समय दो सगे भाइयों को सांप ने काट लिया। हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने 18 वर्षीय सचिन को मृत घोषित कर दिया, जबकि 21 वर्षीय अमरजीत का इलाज चल रहा है।
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विस्तार
थाना क्षेत्र के सिसौनी गांव में रविवार रात करीब साढ़े 12 बजे सोते समय दो सगे भाइयों को सांप ने काट लिया। परिजन दोनों को जिला अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया।गोरखपुर में चिकित्सकों ने 18 वर्षीय सचिन को मृत घोषित कर दिया, जबकि 21 वर्षीय अमरजीत का इलाज चल रहा है।
उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक ही परिवार के दो भाइयों को सर्पदंश और एक की मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
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उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक ही परिवार के दो भाइयों को सर्पदंश और एक की मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
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