जिंदगी-मौत से जूझ रहा: सोते समय सांप ने दो सगे भाइयों को डसा, 18 साल के सचिन की मौत; 21 साल का अमरजीत गंभीर

विज्ञापन





उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक ही परिवार के दो भाइयों को सर्पदंश और एक की मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। विज्ञापन

उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक ही परिवार के दो भाइयों को सर्पदंश और एक की मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

थाना क्षेत्र के सिसौनी गांव में रविवार रात करीब साढ़े 12 बजे सोते समय दो सगे भाइयों को सांप ने काट लिया। परिजन दोनों को जिला अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया।गोरखपुर में चिकित्सकों ने 18 वर्षीय सचिन को मृत घोषित कर दिया, जबकि 21 वर्षीय अमरजीत का इलाज चल रहा है।