Basti News: स्कूली बच्चों को ढोने वाले छह अनधिकृत वाहन सीज

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दो दिन पहले अमर उजाला ने अनधिकृत वाहनों से स्कूली बच्चों को ढोए जाने को लेकर खबर प्रकाशित की थी। इसका संज्ञान लेते हुए कमिश्नर वैभव श्रीवास्तव ने परिवहन और पुलिस विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद शुक्रवार को प्रवर्तन अधिकारी शिवकुमार मिश्र, सीओ यातायात कुलदीप यादव और प्रभारी यातायात कुलदीप त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने अभियान शुरू किया।शहर के पचपेड़िया मार्ग, बड़ेवन, पटेल चौक, मालवीय मार्ग समेत अन्य स्थानों पर स्कूल खुलने और छुट्टी के समय चेकिंग की गई। अभियान शुरू होते ही ऑटो, ई-रिक्शा और वैन से बच्चों को ले जाने वाले चालकों में खलबली मच गई। कई चालक रास्ता बदलकर निकलने का प्रयास करने लगे। टीम ने अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग लगाकर छह वाहनों को पकड़ लिया।प्रवर्तन टीम ने वाहनों से बच्चों को सुरक्षित उतारकर उनके घर पहुंचाने के लिए दूसरे वाहनों की व्यवस्था कराई। इसके बाद पकड़े गए वाहनों को सीज कर डीटीआई सेंटर में खड़ा कराया गया। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक इधर-उधर भागते नजर आए।अनधिकृत वाहनों से बच्चों को ढोने पर होगी कार्रवाईअनधिकृत वाहनों से स्कूली बच्चों को ढोना प्रतिबंधित है। इसके बाद भी यदि कोई टेंपो, वैन या अन्य वाहन से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का काम करता पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन टीम का चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा।- माला बाजपेई, एआरटीओ, प्रशासन