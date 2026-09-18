Basti News: महिला अस्पताल में बजा सायरन, भूकंप से बचाव के बताए तरीके

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मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में एक काल्पनिक आपातकालीन माहौल तैयार किया गया। सायरन बजते ही अस्पताल में तैनात डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और सुरक्षाकर्मी तुरंत सक्रिय हो गए। इस दौरान वार्डों से मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के त्वरित संचालन, प्राथमिक चिकित्सा देने और आपदा प्रबंधन के आवश्यक संसाधनों को बेहद कम समय में एक्टिव करने का व्यावहारिक अभ्यास किया गया। इस दौरान एडीएम ज्ञान चंद्र और जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. अनिल कुमार ने सुझाव दिए।

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बस्ती। जिला महिला अस्पताल में शुक्रवार को भूंकप से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल हुआ। आपातकालीन सायरन बचाया गया। समय अस्पताल की तैयारियों, आपातकालीन व्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल को परखा गया।