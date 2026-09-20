Basti News: शहीद एक्सप्रेस छह घंटे लेट, यात्रियों को हुई परेशानी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

समय सारणी के अनुसार शहीद एक्सप्रेस के बस्ती स्टेशन पहुंचने का समय सुबह 8:23 बजे है लेकिन शनिवार को ट्रेन करीब छह घंटे देरी से दोपहर 1:30 बजे पहुंची। ट्रेन के इंतजार में यात्री कई घंटे स्टेशन पर बैठे रहे। अयोध्या-भटनी मेमो पैसेंजर के करीब दो घंटे विलंबित होने का असर छोटे स्टेशनों के यात्रियों पर भी पड़ा। गौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे देवशरण और लवकुश चौधरी ने बताया कि उन्हें जगत बेला जाना था, लेकिन ट्रेन के विलंबित होने से समय से पहुंचना मुश्किल हो गया।इसके अलावा दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस करीब दो घंटे, बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल करीब ढाई घंटे और नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल एक्सप्रेस करीब चार घंटे विलंबित रही।पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि अधिकांश ट्रेनें निर्धारित समय से संचालित हो रही हैं। ट्रेनों की संख्या अधिक होने के कारण दबाव की स्थिति में कभी-कभार कुछ ट्रेनों के संचालन में देरी हो जाती है।