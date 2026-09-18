Basti News: दिल्ली में किया यौन शोषण, न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

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बस्ती। न्यायालय के आदेश कोतवाली पुलिस यौन शोषण करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने तहरीर देकर बताया कि वह दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थी। वहीं पर एक युवक से उसकी मुलाकात हुई। वह भी पीड़िता के साथ उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था। उसने पीड़िता को दिल्ली के एक होटल में साथ चलने को कहा। उसके बहकावे में आकर वह चली गई। जहां पहले से उसने कमरा ले रखा था। कमरे में पहुंचने के बाद युवक ने दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस ने आरोपी पीयूष सिंह उर्फ राजवीर सिंह, उसके पिता देवेंद्र प्रताप सिंह, माता अनीता सिंह निवासी खरसेनपुर, थाना गद्दी, तहसील कैराकत, जिला जौनपुर हालमुकाम जामनगर आरएस नंबर- 64, प्लाट नं- 42 रविकुंज सोसाइटी एट नाघेकी, खम्बालिया रोड, थाना पंचकोसी ए- डिवीजन जिला जामनगर गुजरात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।