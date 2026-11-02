Basti News: महान दूरदर्शी राजनेता और प्रशासक थे सरदार पटेल्

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डॉ. वर्मा ने कहा कि आजादी के बाद उन्होंने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल जैसा दृढ़, अडिग और संकल्पित व्यक्तित्व बनना आसान नहीं है। देश के एकीकरण और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष आरके सिंह पटेल, मस्तराम वर्मा, बद्री प्रसाद चौधरी, अशोक कुमार वर्मा और केसी पटेल ने कहा कि बारदोली सत्याग्रह के बाद सरदार पटेल राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। संविधान सभा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।उनके विचारों और कार्यों से नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। घनश्याम चौधरी, प्रमोद चौधरी, मायाराम चौधरी, अजय चौधरी, कृपाशंकर चौधरी, विद्यासागर चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, डॉ. श्यामनारायण चौधरी और मंशाराम चौधरी मौजूद रहे।