Basti News: पीईटी अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज ने चलाईं 90 बसें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सुबह पांच बजे से ही बसों का संचालन शुरू कर दिया गया था। गोंडा, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बलरामपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया और संतकबीरनगर जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। परीक्षाछूटने के बाद एक साथ बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के पहुंचने से बस स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कल्पना श्रीवास्तव टीम के साथ बसों के संचालन की निगरानी करती रहीं। उन्होंने बताया कि यात्रियों की संख्या के अनुसार बसें रवाना की गईं और जरूरत के लिए अतिरिक्त बसें आरक्षित रखी गई थीं। देर रात तक संचालन पर नजर रखी गई।उधर, रेलवे स्टेशन पर भी परीक्षार्थियों की भीड़ का दबाव रहा। सुबह दूसरे शहरों से बस्ती आने वाली अप ट्रेनों में यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिली, जबकि शाम को परीक्षा समाप्त होने के बाद डाउन ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ गई। कई यात्रियों को ट्रेन के इंतजार में घंटों स्टेशन पर बिताने पड़े। इस दौरान जीआरपी और आरपीएफ की टीम यात्रियों की मदद और व्यवस्था संभालने में जुटी रही।