Basti News: शास्त्री के आदर्शों को जीवन में उतारने का लिया संकल्प

शास्त्री चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। जिलाध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में दोपहर दो बजे शास्त्री चौक स्थित शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।इस दौरान दुर्गेश श्रीवास्तव, निखिल श्रीवास्तव समेत अन्य वक्ताओं ने शास्त्री जी के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला।इस दौरान विक्की श्रीवास्तव, सुयश श्रीवास्तव, पल्लव श्रीवास्तव, राज श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव, विनायक श्रीवास्तव, शिव मोहन श्रीवास्तव, विशेष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।ड