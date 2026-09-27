Basti News: बारिश के चलते फीका पड़ गया थाना समाधान दिवस
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:15 AM IST
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बस्ती। लगातार बारिश के कारण शनिवार को जिले के थानों में आयोजित थाना समाधान दिवस फीका रहा। खराब मौसम के चलते अधिकांश फरियादी घरों से नहीं निकले। कई थानों पर राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद नहीं रहे। हर्रैया में लेखपालों के आंदोलन का असर भी दिखाई दिया।
कोतवाली में नौ मामले आए। इनमें आठ राजस्व और एक पुलिस विभाग से संबंधित था। दो मामलों का निस्तारण किया गया। सीओ सिटी मानसी दाहिया और कोतवाल बृजानंद सिंह ने सुनवाई की।
पुरानी बस्ती थाने में एक भी फरियादी नहीं पहुंचा। नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह मौजूद रहीं। हर्रैया थाने में तीन राजस्व संबंधी मामले आए। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के अनुसार, अधिकांश लेखपाल नहीं पहुंचे। फरियादियों को समाधान का आश्वासन दिया गया। कलवारी में बारिश के कारण कोई नया मामला नहीं आया। वाल्टरगंज में दो मामले आए, जिसमें एक का निस्तारण हुआ। मुंडेरवा थाने में तीन प्रार्थना पत्र मिले, जिनमें एक का निस्तारण किया गया। रुधौली थाने में तेज बारिश और आंधी के कारण एक भी फरियादी नहीं पहुंचा। पुलिस और राजस्वकर्मी फरियादियों के इंतजार में बैठे रहे।
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कोतवाली में नौ मामले आए। इनमें आठ राजस्व और एक पुलिस विभाग से संबंधित था। दो मामलों का निस्तारण किया गया। सीओ सिटी मानसी दाहिया और कोतवाल बृजानंद सिंह ने सुनवाई की।
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पुरानी बस्ती थाने में एक भी फरियादी नहीं पहुंचा। नायब तहसीलदार अपूर्वा सिंह मौजूद रहीं। हर्रैया थाने में तीन राजस्व संबंधी मामले आए। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार के अनुसार, अधिकांश लेखपाल नहीं पहुंचे। फरियादियों को समाधान का आश्वासन दिया गया। कलवारी में बारिश के कारण कोई नया मामला नहीं आया। वाल्टरगंज में दो मामले आए, जिसमें एक का निस्तारण हुआ। मुंडेरवा थाने में तीन प्रार्थना पत्र मिले, जिनमें एक का निस्तारण किया गया। रुधौली थाने में तेज बारिश और आंधी के कारण एक भी फरियादी नहीं पहुंचा। पुलिस और राजस्वकर्मी फरियादियों के इंतजार में बैठे रहे।
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