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Basti News: चार दिन बाद भी बहाल नहीं हुई बिजली आपूर्ति

Tue, 29 Sep 2026 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:50 AM IST
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Power supply not restored even after four days.
लालगंज। क्षेत्र के बिजली उपकेंद्र शंकरपुर और देईसांड से जुड़े इलाकों में चार दिन बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। बारिश और आंधी के दौरान जगह-जगह बिजली के खंभे और तार टूटकर गिर गए थे। कई जगह 33 केवी लाइन में फाॅल्ट होने से आपूर्ति ठप पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली न रहने से मोबाइल, इन्वर्टर जवाब दे गए हैं और पेयजल संकट भी गहरा गया है। संवाद
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