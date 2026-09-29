Basti News: बर्खास्त एंबुलेंस कर्मियों की सेवा बहाली की मांग

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जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पांडेय ने कहा कि प्रदेश में करीब नौ हजार एंबुलेंस कर्मियों को वर्ष 2021 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। ये कर्मचारी वर्ष 2012 से एंबुलेंस सेवा में कार्यरत थे। कोरोना संक्रमण के दौरान उन्होंने जान जोखिम में डालकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया।उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के रूप में सेवाएं दे चुके कर्मियों की दोबारा बहाली की जा रही है। ऐसे में बर्खास्त एंबुलेंस कर्मियों को भी सेवा में वापस लिया जाना चाहिए। 12 वर्षों के अनुभव और आयु सीमा को देखते हुए सभी कर्मियों को यूपीसीओएस में शामिल करने के साथ सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए।संगठन ने चेतावनी दी कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो दो अक्तूबर से लखनऊ में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इस दौरान अनुराग, राममणि, अनूप और मुनीष समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।