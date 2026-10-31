Basti News: 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

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बस्ती। कप्तानगंज पुलिस ने 25 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान छावनी थाना क्षेत्र के चरथी कथिक निवासी अर्जुन उर्फ विकास उर्फ विशाल भट्ट के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि बीते दिनों कप्तानगंज कस्बे के सत्या पैथोलॉजी में ताला तोड़कर अल्ट्रासाउंड मशीन और उपकरण चोरी किए गए थे। इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी को छावनी ब्लॉक के पास से हिरासत में लिया गया। उसकी निशानदेही पर चोरी के लैपटॉप, मोबाइल बरामद किए गए हैं। संवाद