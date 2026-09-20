फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Patients distressed by mismanagement at the district hospital; getting a registration slip takes up to an hour and a half.

Basti News: जिला अस्पताल में अव्यवस्था से मरीज बेहाल, पर्चा बनवाने में लग रहा डेढ़ घंटे तक समय

Sun, 20 Sep 2026 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Patients distressed by mismanagement at the district hospital; getting a registration slip takes up to an hour and a half.
जिला अस्पताल के पर्ची काउंटर पर लगी भीड़ संवाद
बस्ती। जिला अस्पताल में अव्यवस्था मरीजों पर भारी पड़ रही है। पर्चा बनवाने से लेकर चिकित्सक को दिखाने तक मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शनिवार को पर्चा काउंटर पर लंबी कतार लगी रही। महिला और पुरुषों के लिए दो-दो अलग काउंटर बनाए गए हैं लेकिन भीड़ को व्यवस्थित करने की व्यवस्था बेअसर नजर आई। कई लोग कतार से हटकर पर्चा बनवाने का प्रयास करते दिखे। मरीजों ने बताया कि पर्चा बनवाने में ही एक से डेढ़ घंटे तक का समय लग जा रहा है। वहीं कुछ मरीजों ने बताया कि डॉक्टर छोटी पर्ची पर बाहर से दवाएं लिख रहे हैं।
विज्ञापन

शनिवार को ओपीडी के लिए कुल 1245 मरीज पंजीकृत किए गए। सुबह करीब 11 बजे पर्चा काउंटर पर बड़ी संख्या में मरीज कतार में खड़े थे। त्वचा रोग की ओपीडी के बाहर सबसे अधिक भीड़ रही। चिकित्सक डाॅ. औवैदुल्लाह ने बताया कि इन दिनों दाद, खमौरी और एलर्जी के मरीज बढ़े हैं। वह अब तक करीब 150 मरीज देख चुके हैं।
विज्ञापन

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रामजी सोनी ने बताया कि बुखार, खांसी और पेट दर्द के मरीज अधिक आ रहे हैं। प्रतिदिन 180 से अधिक मरीजों को देखा जा रहा है।
रुधौली निवासी सुनीता ने बताया कि वह अपने बच्चे को दिखाने आई थीं। पर्चा बनवाने में एक घंटे का समय लग गया। इसके बाद चिकित्सक को दिखाने के लिए भी लंबी कतार में लगना पड़ा। कुछ मरीज बिना कतार के अंदर जाकर चिकित्सक के पास पर्चा जमा कर दे रहे थे। इससे कतार में लगे अन्य मरीजों को परेशानी हो रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रोशनी देवी ने बताया कि चिकित्सक ने बाहर से 10 दिन की दवा लिखी है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वह पांच दिन की ही दवा ले सकीं।


12 बजे तक हुए 116 एक्सरे
अस्पताल के एक्सरे कक्ष के पास दोपहर में भी मरीजों की भीड़ रही। लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। दोपहर 12 बजे तक 116 एक्सरे जांच हो चुकी थी। एक जांच में करीब पांच से आठ मिनट का समय लग रहा था। शुक्रवार को 163 एक्सरे जांच हुई थी।



पैथालॉजी के पास मिली खून लगी रुई
जिला अस्पताल की पैथालॉजी के पास भी अव्यवस्था देखने को मिली। यहां खून लगी रुई जमीन में पड़ी दिखी। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया। पैथालॉजी के बाहर भी मरीजों की भीड़ रही। दोपहर 12 बजे तक 167 लोगों के सैंपल लिए जा चुके थे। शुक्रवार को 249 लोगों के खून और यूरिन के नमूने लिए गए थे। इनमें कुल 1306 प्रकार की जांच की गई। एलटी योगेंद्र कुमार ने बताया कि सैंपल कम होने पर जांच तेजी से होती है। सैंपल की संख्या बढ़ने पर जांच में समय अधिक लगता है। खून का सैंपल जिस ट्यूब में होता है, कुछ देर बाद उसके कण नीचे बैठने लगते हैं। जांच से पहले ट्यूब को मशीन में डालकर मूव कराया जाता है, जिससे सभी कण अच्छी तरह मिल जाएं। इसके बाद सैंपल को जांच मशीन में डाला जाता है। खून की एक सामान्य जांच की प्रक्रिया पूरी करने में करीब दो मिनट का समय लगता है।



बाहर की दवा न लिखने के निर्देश पहले ही दिए गए हैं। शिकायत सही मिलने पर संबंधित चिकित्सक को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। पैथालॉजी में लापरवाही के मामले में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
- डाॅ. अनिल कुमार, एसआईसी, जिला अस्पताल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed