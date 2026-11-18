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पेट्रोलिंग टीम दो गाड़ियों, एंबुलेंस और हाइड्रा के साथ मौके पर पहुंची थी। टीम ने मन्नू प्रजापति की अस्थायी दुकान हटाने को कहा तो वह विरोध करने लगे। मन्नू प्रजापति और अंकुश का कहना था कि हाईवे चौड़ीकरण में उनका पुराना मकान राजमार्ग की परिधि में आ गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी मूल जमीन पर पीछे मकान बना लिया। परिवार के भरण-पोषण के लिए सड़क से दूर अस्थायी गुमटी में किराने की दुकान चलाते हैं। विज्ञापन

दुकानदारों का आरोप है कि ण्एक व्यक्ति के खेत से हाईवे तक सीधा रास्ता नहीं होने से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एनएचएआई के इंसिडेंट मैनेजर अश्वनी तिवारी से बातचीत भी की। आरोप है कि फोन पर दुकान फेंकवा देने की बात कही गई। पेट्रोलिंग टीम दो गाड़ियों, एंबुलेंस और हाइड्रा के साथ मौके पर पहुंची थी। टीम ने मन्नू प्रजापति की अस्थायी दुकान हटाने को कहा तो वह विरोध करने लगे। मन्नू प्रजापति और अंकुश का कहना था कि हाईवे चौड़ीकरण में उनका पुराना मकान राजमार्ग की परिधि में आ गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी मूल जमीन पर पीछे मकान बना लिया। परिवार के भरण-पोषण के लिए सड़क से दूर अस्थायी गुमटी में किराने की दुकान चलाते हैं।दुकानदारों का आरोप है कि ण्एक व्यक्ति के खेत से हाईवे तक सीधा रास्ता नहीं होने से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एनएचएआई के इंसिडेंट मैनेजर अश्वनी तिवारी से बातचीत भी की। आरोप है कि फोन पर दुकान फेंकवा देने की बात कही गई।

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विक्रमजोत। छावनी थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में मंगलवार को हाईवे की पटरी से अतिक्रमण हटाने पहुंची एनएचएआई की टीम को दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। दुकानदारों ने कार्रवाई में पक्षपात और सेटिंग का आरोप लगाया। पेट्रोलिंग टीम के मैनेजर अरविंद पांडेय ने बताया कि दुकानदारों के विरोध के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। उन्हें चेतावनी दी गई है।