Basti News: मिल चलवाने और बकाया भुगतान का दिया भरोसा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:35 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:35 AM IST
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बस्ती। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने मंगलवार को वाल्टरगंज स्थित गोविंदनगर चीनी मिल में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने मिल चलवाने और बकाया भुगतान का भरोसा दिया।
ऐश्वर्य राज ने कहा कि गोविंदनगर चीनी मिल को दोबारा चालू कराने और श्रमिकों व गन्ना किसानों का बकाया भुगतान दिलाने के लिए उनका हरसंभव प्रयास जारी है। वाल्टरगंज चीनी मिल के कर्मचारियों और किसानों से उनका जुड़ाव काफी पुराना है। उनका संघर्ष किसी पद तक सीमित नहीं रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्षों से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों और किसानों के चेहरों पर आज भी उम्मीद दिखाई दे रही है। यह देखकर उन्हें संतोष हुआ। वाल्टरगंज चीनी मिल केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार रही है। मिल के दोबारा चालू होने से पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
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इस दौरान राधेश्याम चौधरी, सुनील पांडेय, अजय सिंह, विवेक चौधरी, रवि तिवारी, अमरनाथ चौधरी, सौरभ रायल, बब्बू खान, अतुल सिंह, रंजीत सिंह, रहमान खान आदि मौजूद रहे।
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ऐश्वर्य राज ने कहा कि गोविंदनगर चीनी मिल को दोबारा चालू कराने और श्रमिकों व गन्ना किसानों का बकाया भुगतान दिलाने के लिए उनका हरसंभव प्रयास जारी है। वाल्टरगंज चीनी मिल के कर्मचारियों और किसानों से उनका जुड़ाव काफी पुराना है। उनका संघर्ष किसी पद तक सीमित नहीं रहा है।
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उन्होंने कहा कि वर्षों से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों और किसानों के चेहरों पर आज भी उम्मीद दिखाई दे रही है। यह देखकर उन्हें संतोष हुआ। वाल्टरगंज चीनी मिल केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार रही है। मिल के दोबारा चालू होने से पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
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इस दौरान राधेश्याम चौधरी, सुनील पांडेय, अजय सिंह, विवेक चौधरी, रवि तिवारी, अमरनाथ चौधरी, सौरभ रायल, बब्बू खान, अतुल सिंह, रंजीत सिंह, रहमान खान आदि मौजूद रहे।