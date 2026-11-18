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ऐश्वर्य राज ने कहा कि गोविंदनगर चीनी मिल को दोबारा चालू कराने और श्रमिकों व गन्ना किसानों का बकाया भुगतान दिलाने के लिए उनका हरसंभव प्रयास जारी है। वाल्टरगंज चीनी मिल के कर्मचारियों और किसानों से उनका जुड़ाव काफी पुराना है। उनका संघर्ष किसी पद तक सीमित नहीं रहा है।उन्होंने कहा कि वर्षों से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों और किसानों के चेहरों पर आज भी उम्मीद दिखाई दे रही है। यह देखकर उन्हें संतोष हुआ। वाल्टरगंज चीनी मिल केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार रही है। मिल के दोबारा चालू होने से पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।इस दौरान राधेश्याम चौधरी, सुनील पांडेय, अजय सिंह, विवेक चौधरी, रवि तिवारी, अमरनाथ चौधरी, सौरभ रायल, बब्बू खान, अतुल सिंह, रंजीत सिंह, रहमान खान आदि मौजूद रहे।