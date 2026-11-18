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शासन से स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईडी) को भेज दिया गया है। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत बस्ती सदर, रुधौली, महादेवा, कप्तानगंज और हर्रैया विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आंबेडकर प्रतिमा स्थलों के आसपास विकास और सुंदरीकरण के कार्य कराए जाएंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा।समाज कल्याण विभाग ने कार्यदायी संस्था को इसी वित्तीय वर्ष में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि परियोजना के लिए 4 करोड़ 91 लाख 80 हजार रुपये स्वीकृत हैं। इसका 75 प्रतिशत यानी 3 करोड़ 68 लाख 77 हजार रुपये आरईडी को भेज दिए गए हैं। शेष 1 करोड़ 23 लाख तीन हजार रुपये काम पूरा होने के बाद जारी किए जाएंगे। निर्माण पूरा होने पर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।